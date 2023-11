L’agente di Gaetano conferma | «A gennaio potremmo chiedere di andare via»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nel Napoli di Garcia Matteo Politano è l’uomo della scintilla e dei gol pesanti. Già sei reti in stagioni come Victor, che però in Champions non si è ancora sbloccato, e tre assist come Khvicha: il rendimento di Politano in questo avvio è da stella, da uomo che incide e decide. Di sicuro l’ex interista ha raggiunto la piena maturità dopo tanto girovagare e fermandosi in una piazza come Napoli dove ha trovato la sua dimensione ed è stato tra i protagonisti del terzo scudetto. Adesso, però Politano non è più uno degli attaccanti esterni da ruotare nelle varie formazioni ma è diventato letteralmente imprescindibile complice l’addio di Lozano. Liberatosi della concorrenza si è liberato mentalmente e i risultati si vedono. Secondo quanto si leggeva oggi sui giornali, Politano punta dunque ad un rinovo a vita con il Napoli e vorrebbe subito un nuovo accordo, l’attuale scade nel 2025. La ...