Lagarde frena le Borse europee | Wall Street in rally

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 10 novembre 2023) Settimana fiacca per i listini del Vecchio Continente, complice l'alta tensione in Medio Oriente, la stagione delle trimestrali segnata da alti e bassi e i messaggi delle ultime ore da parte dei banchieri centrali, che hanno chiarito come il percorso contro l’inflazione non sia ancora concluso