Lagarde frena le Borse europee | Milano -0 | 5% tiene in attesa di Fitch

(Di venerdì 10 novembre 2023) I dubbi sulla fine della stretta monetaria tengono in ansia i mercati del Vecchio Continente che chiudono in “rosso” l’ultima seduta della settimana pur recuperando sul finale in scia a Wall Street. Corre il petrolio, euro debole sotto 1,07 dollari

che ha lasciato la porta aperta a ulteriori ritocchi al costo del denaro, seguito a stretto giro da Christine Lagarde (Bce) convinta che i tassi al 4% 'abbastanza a lungo' domeranno l'inflazione

Balza Leonardo (+4,7%) dopo conti. Spread stabile a 185 pt. I dubbi sulla fine della stretta monetaria tengono in ansia le Borse europee. La presidente della Bce al Financial Times avverte di possibili aumenti dell'inflazione. Sui prossimi due trimestri pesano le incertezze in Medio Oriente