L’accusa dell’Ong filo israeliana | alcuni reporter sapevano in anticipo della strage del 7 ottobre Il Nyt smentisce | «Non ci sono prove»

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il 7, giorno dell’attacco di Hamas e Israele, quattro fotografi di Gaza che lavorano per Associated Press e Reuters si trovavano sui luoghi del massacro. Si chiamano Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud e Hatem Ali e hanno così documentato rapimenti e violenze. Da quando è scoppiato il conflitto, hanno iniziato a collaborare anche il New York Times e la Cnn, due delle testate più prestigiose al mondo. A distanza di oltre un mese, un’Ongha pubblicato una serie di «indizi» che, di fatto, si sostanziano in un’accusa:indel 7. In particolare, l’addebito sarebbe rivolto a Eslaiah. Il CorriereSera fa sapere oggi, 10 ...