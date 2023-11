L’Accademia Volley riceve Castellaneta al PalaParente

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuova gara casalinga perche domani pomeriggio al Palazzetto Mario Parente di Benevento la formazione beneventana affronterà la Greenergy(TA), gara valevole per la sesta giornata del campionato. Le giallorosse sono chiamate assolutamente alla vittoria dopo aver collezionato un solo punto nelle prime cinque uscite stagionali, un bottino decisamente scarno e impensabile alla vigilia ma che rispecchia pienamente le difficoltà di una squadra che stenta a trovare la forma migliore e a decollare. La formazione beneventana è riuscita finora solo a tratti ad esprimersi al meglio, troppo poco tuttavia per portare a casa punti in un campionato decisamente livellato verso l’alto e dove non esistono avversari e partite facili. Non vive un momento migliore nemmeno ...