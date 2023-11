La Var ha trasformato le partite in scene del crimine | non è calcio è Cluedo Süddeutsche

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dall’Italia, dove pure le polemiche ogni santa domenica non mancano, non ci rendiamo conto quando la Var sia diventato IL problema delinglese. Allenatori furiosi, chiamate sbagliate, arbitri sotto assedio e commenti a tutta pagina. In Premier League non è mai piaciuta, adesso sono alla fase del rigetto. Ne scrive in maniera diretta e analitica Jamie Carragher sul Telegraph, uno che in un primo momento era tra i favorevoli all’introduzione della tecnologia arbitrale. Scrive, secco, che “la Var sta rovinando il, dobbiamo limitarne l’influenza”. E visto il casino in Inghilterra stamattina anche laZeitung in Germania dedica al problema un approfondimento più tecnico. “La Var sta rovinando troppe– scrive Carragher – La direzione in cui ci sta portando la tecnologia ha deviato dal suo ...