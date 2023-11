La Tv tradizione | stavolta | bastona lo streaming

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tv, la rivincita della televisione free Lonon guadagna ascolti Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 23 Fra i due litiganti (Rai e Mediaset intente a scambiarsi quotidiane stoccate su chi dei due abbia il primato degli ascolti), il terzo (lo) questa volta non gode. Anzi, almeno a guardare ai numeri che arrivano dall’Auditel, c’è materiale per aprire una riflessione. E capire se e quanto il combinato disposto, per quanto riguarda lo, di offerta pletorica (che richiede tempo per le scelte davanti alla Tv) e di crisi economica (che rende meno disinvolta la scelta d’acquisto dei servizi on demand) possa rappresentare un freno per le piattaforme, da Netflix, a Disney + ad Amazon Prime Video in giù. A settembre dello scorso anno Auditel ha iniziato a misurare l’uso del televisore per vedere contenuti estranei ...