La sindaca di origine albanese a TPI | “L’accordo sui migranti non porterà benefici per l’Italia ma solo costi”

(Di venerdì 10 novembre 2023) Un accordo della durata di cinque anni, con la possibilità di creare in Albania, a spese del nostro Paese, due centri per l’accoglienza temporanea e lo svolgimento delle procedure di richiesta di asilo o rimpatrio deisalvati in mare da navi italiane. Il patto siglato tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo omologoEdi Rama è attualmente al vaglio dell’Unione europea. Dura la reazione delle opposizioni. Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha parlato di “una deportazione di massa temporanea che ci costerà tantissimo, anche in termini di risorse umane”. La segretaria Pd Elly Schlein ha tuonato: “Inaccettabile che quest’intesa non passi per il Parlamento”, inoltre per la leader demcon l’Albania “sembra in aperta violazione delle norme di diritto internazionale ed ...