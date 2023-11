La sede del New York Times presa d' assalto da manifestanti pro Palestina

Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsappTgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Hanno occupato il ...

Spagna: prime cariche della polizia davanti alla sede del Psoe - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Centri sociali occupano la sede del parlamento europeo a Roma: "Stop genocidio in Palestina" RomaToday

Il racconto veniva confermato in sede di audizione personale. La parte ribadiva di essere stata costretta a fuggire dal suo paese per il timore di perdere la vita a seguito del processo penale che ...In quella sede, negli anni successivi ... Negli anni successivi viene trasferito a Bari, riveste le funzioni di responsabile della segreteria del questore e in seguito quelle di dirigente dell’Ufficio ...