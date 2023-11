La rivoluzione gentile di Papa Francesco | “Nella Chiesa c’è spazio per tutti”

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 novembre 2023) Correva il mese di luglio quando il monsignor José Negri, vescovo di Santo Amaro in Brasile, inviò sei domande al Santoche intendevano indagare, o meglio fare chiarezza, su alcuni dubbi riguardo al sacramento del battesimo ai figli di coppie omosessuali e non solo. Le risposte non sono tardate ad arrivare., infatti, rispondendo alle domande che gli erano state avanzate ha firmato quelle che sono diventate direttive valide per tutta lacattolica. Il testo è stato siglato lo scorso 31 ottobre e pubblicato in seguito sul sito web del Dicastero per la Comunicazione. Nel documento si legge che i figli delle coppie omosessuali possono ricevere il battesimo, così come le persone transessuali. Queste, inoltre, possono essere ammesse come padrino o madrina e possono anche svolgere il ruolo di ...