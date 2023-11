La promessa anticipazioni dal 13 al 17 novembre | è pace tra Curro e Lorenzo?

(Di venerdì 10 novembre 2023) Laprosegue con le nuove puntate dal 13 al 17in onda su Canale 5 alle ore 16.40: ecco cosa accadrà. Il period drama spagnolo ha portato sulla rete ammiraglia di Mediaset la storia di Jana, intenta a scoprire la verità sulla tragedia della sua famiglia. Continuano gli appuntamenti de La, la soap spagnola che ha fatto il suo debutto nel daytime di Canale 5 lunedì 29 maggio. Nel corso delle ultime settimane, tuttavia, il period drama ha assistito a una nuova ricollocazione nel palinsesto televisivo, cambiando l’orario di messa in onda. Si era inoltre pensato di sospendere la serie a partire da lunedì 25 settembre, ma alla fine Mediaset è ritornata sui suoi passi. Gli ottimi ascolti che la soap assicura nella fascia del pomeridiana, per fare da traino a Pomeriggio Cinque, hanno fatto fare dietrofront all’azienda ...

La ragazza vorrebbe sapere come sta il suo fidanzato, preso in ostaggio dai nemici, continuano lede La. La Fernandez chiede a Martina di intercedere per lei con suo zio Alonso,...

La Promessa anticipazioni 10 novembre: Manuel scopre la verità su ... Movieplayer

La Promessa su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 6 al 10 novembre La Gazzetta dello Sport

Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul ...La Promessa, anticipazioni dal 13 al 17 novembre. Simona racconta a Candela che Tono, suo marito, è l’assassino di Custodio.