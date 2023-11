La mia storia | la mia coreografia | Chiara | Elia | Giovanni e Kumo si preparano

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 10 novembre 2023) La nuova puntata di Amici 23 ha regalato tante emozioni al pubblico di telespettatori che non si perde nulla sugli allievi di questa edizione del talent. E che cosa sarà accaduto durante il nuovo appuntamento con la striscia quotidiana? Alcuni ballerini hanno iniziato a preparare la gara la mia, la mia. Vediamo le loro emozioni e che cosa hanno deciso di raccontare nelle loro coreografie. Amici 23, quattro ballerini dovranno raccontare la loroin danza Come vi stavamo dicendo, oggi 10 novembre 2023, è andata in onda una nuova puntata di Amici 23. Tra le altre cose, sono stati mostrati i quattro ballerini scelti per la gara, alle prese con la preparazione della speciale. I professori hanno sceltoe ...