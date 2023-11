La meravigliosa dedica di Alessandro Carollo alla fidanzata Michelle Hunziker

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 10 novembre 2023)ha postato una dolceper: i due, che si frequentano da qualche mese, paiono quindi aver ufficializzato la loro relazione, con una carrellata di foto che li ritraggono felici in moto durante il loro weekend in Svizzera, il Paese natale della showgirl. “Come un tuono”, si legge nel post Instagram. “Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre…’NA PDE FOCO”. Il post, in cui molti hanno voluto quindi vedere una conferma della storia d’amore tra ...