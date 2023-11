La Matassa | dove è stato girato il film di Ficarra e Picone?

Leggi su screenworld

(Di venerdì 10 novembre 2023) La, ildi, èinteramente a Catania, nelle piazze e davanti i monumenti più riconoscibili e storici della città siciliana. Unica location differente è stata soltanto il piccolo paesino di Paternò, sempre nel catanese. Iniziando dall’albergo Geraci, la proprietà della famiglia del personaggio disu cui ruotano tutte le vicende del, è sita in piazza Regina Margherita a Paternò, in provincia di Catania. Per gli interni e le riprese aeree la produzione ha preferito appoggiarsi a Villa Curria. Il paesino è anche sede di tre scene ben distinte che avvengono tutte a piazza delle tre cerimonie, quasi contemporaneamente. Per primo il funerale del padre dinella chiesa di Santa ...