La lezione postuma dell’intellettuale palestinese Edward Said | la verità è l’unica forma di resistenza

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sostenere la causa, svolgendo al contempo una costante autocritica.W.(1935-2003), intellettualenaturalizzato statunitense, professore alla Columbia University, fu un maestro di coerenza. Quando, nel 1991, decise di dimettersi dal suo seggio all’interno dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), spiegò che le motivazioni risiedevano nel suo dissenso verso la leadership di Yasser Arafat che aveva supportato per vent’anni. «L’autocrazia, la dissolutezza, la corruzione, la stupidità: ne siamo sempre stati consapevoli, ma non pensavamo che sarebbero sfuggiti di mano al punto da diventare il problema principale». Cosìspiegò le sue dimissioni a un giornalista del New York Times in un’intervista del 1994. «È facile criticare così, quando vivi ...