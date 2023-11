La genomica clinica | dal laboratorio alla pratica per salvare vite e risparmiare

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 novembre 2023) Offrire uno screening genetico su larga scala per valutare il rischio di malattie mortali ma prevenibili ai giovani adulti potrebbee risultare conveniente, secondo uno studio condotto dall'Università di Monash, in Australia. Lo studio ha utilizzato una valutazione economica dei costi sanitari per modellare uno screening del Dna combinato per tutti gli adulti di età compresa tra 18 e 40 anni, in parallelo a una valutazione dell rischio di tre diverse condizioni genetiche, e precisamente il cancro ereditario al seno e all'ovaio (causato dai geni BRCA1 e BRCA2), l’ipercolesterolemia familiare e la Sindrome di Lynch, una condizione genetica che aumenta il rischio di tumori del colon-retto e di altri tipi di cancro. Tutte e tre le condizioni possono essere trattate o prevenute se rilevate precocemente. Mediamente, circa 1 persona su 75 ha un ...