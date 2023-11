La figlia di Bruce Willis | che scatta tonnellate di foto per «ricordarmi di mio padre e di noi quando non ci sarà più»

Willis si sta come chiudendo in se stesso. Peggiorano ogni giorno di più le sue condizioni di salute. Non riconosce più l'ex moglie Demi Moore , ma neanche la madre. Ed è diventato più ...

John McClane, l'eroe invincibile di Die Hard, è stato sconfitto dalla demenza senile. Le condizioni di salute di Bruce Willis peggiorano ogni giorno di più. Willis non riconosce più la ...