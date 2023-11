La ex di Letizia sbotta furiosa | “Mi ha rovinato la vita | mi tradiva e picchiava”

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sui social l'ex diPetrise accusa: "Mi, con Paolo gioca. Non è una santa" L'articolo proviene da Novella 2000.

Alla fine, Alfonso Signorinicon i concorrenti del Grande Fratello. Il conduttore del ... Signorini si rivolge in particolare a Paolo, protagonista di un rapporto complesso con, sorpresa ...

Grande fratello: Signorini sbotta contro Ciro e dubbi sul televoto Libero Magazine

Grande Fratello, Paolo geloso di Letizia e lei: “Sta diventando pesante” Isa e Chia

Nel lunghissimo sfogo l’ex di Letizia Petris ha accusato di essere stata additata come una “stalker e persona problematica”. Questo l’ha portata a isolarsi dalle sue amicizie: “Non riuscivo a ...Sui social l'ex di Letizia Petris sbotta e accusa: "Aveva relazioni in contemporanea quando stava con me. Con Paolo gioca" ...