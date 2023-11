La crociata del governo sul Superbonus continua | Meloni sorda ai richiami di costruttori e Forza Italia

(Di venerdì 10 novembre 2023) La proroga del110% non ci sarà. Ancora una volta, ilnon ascolta nessuno sugli incentivi per il settore edilizio. Ignorati gli appelli dei, che paventano rischi per l’intero comparto, l’occupazione e la crescita. E ignorato anche il pressing non solo del Movimento 5 Stelle, ma anche di. Gli emendamenti al decreto Anticipi degli azzurri e dei pentastellati, molto simili tra loro, non saranno presi in considerazione della commissione Bilancio del Senato. Il lavoro si concentrerà soltanto sugli emendamenti che “non abbiano impatto sui saldi”, come ha spiegato il presidente Nicola Calandrini. Una decisione condivisa dal. Eventuali altre modifiche, viene spiegato, potrebbero essere considerate insieme alla manovra, per la quale si prevede ...

La fresca nomination di "miglior giocatoremese di ottobre della Serie B" da parte dell'AIC (clicca qui) non sembra aver portato particolarmente fortuna all'ala destraParma Dennis Man. Il rumeno in maglia 98, domenica contro il Lecco, nell'ultimo impegno pre - sosta, non ci sarà. Le indiscrezioni trapelate in queste ore dal sito prosport.ro trovano []...

Recuperi, una giornata a Crociata e a Corini Lega B

Calcio: Serie B. Giudice, un turno a Crociata e Corini dopo recuperi Tiscali

Per l’Unione europea e per la pace nel mondo, in particolare in Ucraina e in Terra Santa, dove la guerra sta provocando incalcolabili perdite di vite umane, soprattutto civili, bambini, donne e anzian ...Il set LEGO Indiana Jones L'inseguimento dell'aereo a elica è un'occasione imperdibile per i fan dell'archeologo più famoso del cinema.