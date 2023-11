La crisi demografica dell’Ucraina | e come uscirne

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 novembre 2023)nella maggior parte dei paesi europei la demografiaera in condizioni critiche anche prima della guerra, con un tasso di natalità insufficiente a contrastare il calo demografico da invecchiamento, aggravato ulteriormente da una forte emigrazione. L’invasione su vasta scala della Russia l’ha spinta al punto di rottura, e oggi la demografia è la principale minaccia per lo sviluppo economicodel dopoguerra. In base ai dati di Kyjiv la popolazione ucraina attualmente si attesta intorno ai trentacinque milioni di abitanti, il quindici per cento in meno rispetto ai quarantuno milioni del 2021. Le Nazioni Unite stimano che durante l’invasione russa sei milioni di ucraini hanno lasciato il paese diventando rifugiati, solo un milione di loro è tornato in patria. Secondo il Centro di ricerca congiunto dell’Unione ...