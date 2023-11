La crisi dell’economia italiana è solo all’inizio | la crescita è destinata a rallentare ancora

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 novembre 2023) La frenatanon èfinita. Lapotrebbe ulteriormente: le prospettive evidenziate dall’Istat nella nota mensile sull’economia non fanno ben sperare Roma e il governo guidato da Giorgia Meloni. Pesano prospettive internazionali che restano molto incerte, condizionate anche dalle tensioni geopolitiche e dalle condizioni finanziarie sfavorevoli per famiglie e imprese. E i primi segnali di rallentamento in Italia si sono già visti, con un terzo trimestre da Pil stabile, risultato peggiore di Francia e Spagna (ma migliore della Germania). La variazione acquisita del Pil per il 2023 è pari allo 0,7%. Ma a preoccupare è anche un altro dato: la fiducia di famiglie e imprese continua a scendere, suggerendo così l’ipotesi di un ulteriore rallentamento ...