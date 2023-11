La correlazione tra l’inquinamento e le patologie alla vista | un allarme per la nostra salute

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 10 novembre 2023)atmosferico è da tempo una preoccupazione crescente per lain tutto il mondo. Oltre a essere associato a una serie di problemi respiratori e cardiovascolari, studi recenti hanno evidenziato unasignificativa traatmosferico e ledella. Il tutto solleva ulteriori preoccupazioni sullaoculare delle persone. Negli ultimi vent’ anni,atmosferico è aumentato a causa di diversi fattori come i processi industriali, l’utilizzo di veicoli a combustione, la combustione domestica, incendi boschivi o tempeste di polvere o pollini. Courtesy of Press OfficeInquinamento atmosferico e problemi della: unapreoccupante L’occhio è ...