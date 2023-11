La Cisgiordania precipita nella violenza Appello di Usa | Ue | Onu a Israele | Può e deve fare di più

18:14 - Parigi condanna attacchi dei coloni contro i palestinesi - La Francia ha condannato oggi la "violenza inaccettabile" perpetrata dai coloni israeliani contro i palestinesi nella...

La Cisgiordania precipita nella violenza. Appello di Usa, Ue, Onu a ... L'HuffPost

Hamas blocca l'uscita degli stranieri dopo i raid sulle ambulanze. Colpite due scuole a Gaza - Il Segretario di Stato americano Blinken incontra domani il Presidente dell'Autorità Palestinese, Abbas, a Ramallah - Il Segretario di Stato americano Blinken incontr RaiNews

(ANSA) - TEL AVIV, 07 NOV - Un palestinese è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano nel villaggio di Sair, vicino Hebron in Cisgiordania. Lo hanno riferito, citate dall'agenzia Wafa, fonti ...