La campagna Streets for Kids della coalizione europea Clean Cities chiede di pedonalizzare le strade davanti alle scuole | sia per la sicurezza e sia | soprattutto | per rendere l' aria più respirabile Tante le iniziative | a piedi e in bici Prossimo appuntamento | il 24 novembre con Bike to school

(Di venerdì 10 novembre 2023) Lasciate l’auto e accompagnate i vostri figli a scuola. Almeno per un giorno, il 24(ma sarebbe meglio sempre). L’è contoin occasione dei 10 anniprimaclettata collettiva perre città a misura di bambine e bambini. L’evento (con la partnership di Massa Marmocchi Milano) rientra nellaforper lescolastiche coordinata dalla, che riunisce più di 80 associazioni che si occupano di mobilità e ambiente. L’obiettivo, ambizioso, è arrivare a 0 emissioni in tutte le città d’Europa nel 2030 (per partecipare a...

... hanno partecipato alla quinta edizione della mobilitazione "for Kids", per chiedere strade ... primaria, secondaria inferiore), - dice Ilaria Lenzi, coordinatrice a Milano dellaClean ...

Pedibus, kiss&go, giochi in strada, bookcrossing e un flash-mob per sensibilizzare il quartiere sull'importanza di rispettare le norme del Codice della Strada per la sicurezza di tutti. (ANSA) ...Strade scolastiche per bambini e famiglie, è questo il tema della mobilitazione "Streets for kids", la campagna coordinata dalla coalizione Clean Cities, che si svolgerà domani in oltre 40 scuole di R ...