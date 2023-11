La Benevento del futuro | in vista del nuovo Puc | il Comune ha organizzato quattro incontri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIndella redazione delPiano Urbanistico Comunale (Puc), il sindaco diClemente Mastella, l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo, ed il presidente del Consiglio comunale, Renato Parente, hanno ufficializzato l’organizzazione ditematici aperti alla partecipazione attiva della cittadinanza che potrà far pervenire ed illustrare proposte e contributi utili alla redazione dello strumento urbanistico, destinato a disegnare ladel. Il primo deiappuntamenti, tutti ospitati a palazzo Paolo V, sarà dedicato a ‘: tempi ed esigenze dei cittadini‘ in calendario per mercoledì 22 novembre, avrà come obiettivo quello di incrociare necessità e ...