Kelly | la Premier non vuole lasciarlo andare | il Tottenham pronto all’assalto

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 novembre 2023) LaLeague nonlasciarLloyd, difensore in uscita dal Bournemouth: le ultime novità Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Lloyd, difensore finito recentemente nel mirino anche di alcuni club di Serie A come possibile rinforzo per la retroguardia. Stando a quanto riferito da Daily Standard, una big inglese sarebbe piombata sul centrale: si tratta delche, dopo aver perso Van de Ven per infortunio, starebbe pensando proprio aper sostituirlo.