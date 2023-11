Kate Middleton come Farrah Fawcett | il suo taglio capelli è sempre più Anni 70

Leggi su amica

(Di venerdì 10 novembre 2023) Può una principessa inglese paragonarsi a una icona della cultura pop e sex symbol degliSettanta? Può se ilche indossa sembra essere un’evoluzione diretta dell’iconicodi tale attrice. La Royal Girl in questione è; la star internazionale, invece,. Complice l’umidità del clima di Moray, in Scozia, durante i primi giorni di novembre, le acconciature delle due personalità si sono avvicinate ancora di più. La Principessa del Galles, fedele al protocollo reale, non rinuncia con discrezione a seguire ogni tendenza beauty. Dalle sopracciglia laminate al trucco smokey per gli occhi, dalle onde morbide ...