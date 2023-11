Kamada | «Sinceramente non pensavo di giocare così poco nella Lazio»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Daichi, centrocampista della, ha parlato in una lunga intervista a Sports Hochi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni Daichi, centrocampista della, ha parlato in una lunga intervista a Sports Hochi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni. PRESSIONE – «In verità no, non sento una pressione particolare perché finora ho fatto pochi gol. Il mio ruolo è cambiato, faccio la mezzala: nonostante le difficoltà tattiche mi impegno a fare il meglio che posso». PROBLEMA LINGUA – «Non ho nessun problema da questo punto di vista. Il mio unico problema è adattarmi tatticamente in questa squadra». SCARSO IMPIEGO – «nondi. ...

Ancheè difficilmente valutabile . Ha iniziato a lavorare dodici giorni fa, sarebbe come ... manon lo rifarei, ci siamo snaturati. Troppi gol presi Io la linea difensiva stasera l'...

Lazio, Kamada chiede spazio: “Voglio giocare di più. Sul rinnovo…” Corriere dello Sport

Kamada: “Ho bisogno di giocare di più. Discuteremo del rinnovo con la Lazio” Laziostory

Il giapponese non ha iniziato benissimo la sua avventura biancoceleste. Chiede spazio e si rilancia per diventare importante ...Non è un buon periodo per Daichi Kamada. Partito con i gradi di titolare, il centrocampista della Lazio ha perso via via posizioni nelle gerarchie di Maurizio Sarri, che però ha ...