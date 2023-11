Juventus-Inter | classica per lo Scudetto | ipotesi ‘sorpassino’ ? TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023)tornano a scrivere, dopo tempo, il bello del calcio italiano. Un derby d’Italia destinato a continuare tutto l’anno. DERBY ? Il derby d’Italia torna a far brillare il calcio italiano., come dice la storia, l’attualità e la classifica, torna a far parlare si se. Tuttosport spiega come se ci sarà un percorso virtuoso in campionato, il tutto si potrebbe spostare anche in un eventuale finale di Coppa Italia visto chesono ai lati opposti del tabellone. Il duello tra la Zebra e il Biscione torna a regalare spettare e nuove puntate da brividi. Un primo “duello” lo si potrà vivere già domani in caso di vittoria dellasul Cagliari: bianconeri a caccia delin attesa del match di domenica ...