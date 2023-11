Juventus | dopo la sosta 2 rientri in vista dell’Inter | Allegri conferma

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023)laci sarà-Inter. Derby d’Italia di estrema importanza in ottica Scudetto.in conferenza stampa ha dato aggiornamenti su tre infortunati bianconeri. VERSO LA CLASSICA ? Nonostante manchino ancora 15 giorni, cresce già l’attesa per-Inter. Derby d’Italia di estrema importanza in ottica Scudetto. Massimilianoin conferenza stampa ha dato aggiornamenti su tre infortunati bianconeri: Alex Sandro, Weah e Danilo. Rientreranno i primi due, mentre per il capitano dellaci vorrà ancora un po’ di tempo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...