Juventus | Allegri a tutto campo | il capitano | il ritorno di Del Piero e il calciomercato

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 novembre 2023) Lasi prepara a scendere inper la giornata del campionato di Serie A contro il Cagliari con il chiaro obiettivo di continuare la corsa verso lo scudetto. La squadra diè reduce dalla vittoria in trasferta contro la Fiorentina e la sfida del ‘Franchi’ ha confermato la forza difensiva della squadra. “Servirà rispetto e umiltà contro il Cagliari, che conosco bene e a cui mi legano ricordi straordinari tanto da allenatore quanto da giocatore”, le prime parole dell’allenatore bianconero in conferenza stampa. “Ranieri non ti dà vantaggi, la squadra è in fiducia e davanti ha fisicità con Petagna e Pavoletti. Servirà pazienza, bisognerà fare una partita di tecnica e di compattezza di squadra. Vlahovic e Chiesa di nuovo titolari? Davanti stanno tutti bene. A Firenze chi è partito dall’inizio e chi è subentrato ha dato un ...