Juve | Allegri | ' capitano è Locatelli | un bel premio'

Torino, 10 nov. - (Adnkronos) - "Domani il capitano sarà Manuel Locatelli, è fresco di rinnovo fino al 2028 e per lui sarà un bel premio". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in ..."Il capitano per domani sarà Locatelli: è anche un bel premio per il suo rinnovo di contratto": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, indica a chi andrà la fascia con le assenze di Danilo ...