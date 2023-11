Judo | Oceania Open 2023 | quinto posto per Miceli nei -66 kg | Aversa settimo nei -60

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Mattiaha concluso aluna buona gara nei 66 kg a Perth, in occasione dell’, evento con circa 300 atleti ai nastri di partenza. L’azzurro ha debuttato con una vittoria per ippon ai danni di Jason Patrick Zacko Ngawili, atleta della Repubblica Centrafricana, per poi superare anche l’azero Kamran Suleymanov. Niente da fare purtroppo ai quarti contro il turco Muhammed Demirel e dunque addio zona medaglie.però non si è lasciato abbattere ed ha superato nel recupero il canadese Julien Frascadore, per poi arrendersi nella finale per il bronzo (con l’assegnazione di tre sanzioni) al cipriota Georgios Balarjishvili (in precedenza vittorioso ai danni di un altro azzurro, Luca Caggiano). Per quanto riguarda gli altri azzurri, Simone ...