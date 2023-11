John Wick | in arrivo una nuova serie tv ed un anime

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 novembre 2023)potrebbe presto diventare uno tornare sotto forma di unatelevisiva. Lo ha affermato il regista Chad Stahelski, che si è direttamente occupato della realizzazione dietro la macchina da presa dei quattro capitoli cinematografici. Secondo l’ultima intervista, l’universo narrativo dei film con Keanu Reeves potrebbe presto espandersi anche ad alcuni personaggi introdotti in4, tra cui quelli interpretati da Donnie Yen, Rina Sawayama e Shamier Anderson. Intervistato in esclusiva in occasione della registrazione del podcast The Discourse di The Playlist, il regista Chad Stahelski ha rivelato pubblicamente i piani che lui e Lionsgate hanno per espandere l’universo cinematografico di, oltre al ...