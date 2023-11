(Di venerdì 10 novembre 2023) Jim, decano dei commentatori di wrestling, ha annunciato che per un po’ starà lontano dal tavolo di commento e dalla AEW. Lo ha fatto nel corso del suo podcast JR Grill, spiegando i motivi della sua assenza forzata, chiarendo che non ha nessuna intenzione di lasciare la AEW e il lavoro che sta facendo nel cercare di elevare i tanti talenti del roster. “Abbiamo un roster straordinario” Motivi di salute alla base delle pime assenze di Jim. JR ha avuto alcuni problemi di salute negli ultimi anni e in particolare risente della caduta dello scorso giugno che già lo aveva costretto ai box fino al ritorno ad agosto al tavolo di commento di. “Stare lontano da un aereo per qualche settimana farà bene alla mia gamba per guarire, quindi è quello che farò. Mi prenderò qualche settimana di ...

... come le brutalità della polizia, o l'Art Ritzik diBelushi che fa il cascamorto con le tipe e ...a volare in USA per inseguire uno spacciatore di coca che gli ha ucciso il collega ( Ed O', ci ...

Jim Ross: “Mi serve una pausa, non sarò per un po’ a Collision” Zona Wrestling

Jim Ross: "Adam Copeland vs Christian Cage Si farà nel momento ... The Shield Of Wrestling

Gli sceneggiatori avevano in mente un tradimento di Chandler nei confronti di Monica, ma l'attore li avrebbe convinti a eliminarla. Un motivo in più per ringraziarlo (sì, vogliamo storie d'amore perfe ...Il 6 novembre, come ormai da tradizione, si è svolto lo Stranger Things Day, a celebrare il giorno in cui, nella prima stagione della serie, scompare nel nulla il piccolo Will Byers. Proprio in questa ...