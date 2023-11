Jared Leto si arrampica sull’Empire State Building | il video dell’impresa

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 novembre 2023)si èto, diventando la prima persona della storia a compiere legalmente quest’impresa: l’attore ha scalato la parete est del grattacielo, lungo il tratto compreso tra i piani 86 e 104, per un’ta di circa 20 minuti di durata a quasi 400 metri d’altezza.ha organizzato l’evento per promuovere “Seasons”, il tour mondiale dei suoi Thirty Seconds To Mars, che attraverserà le Americhe, l’Europa e l’Oceania lungo tutto il 2024. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live Nation Concerts (@livenation) Commentando l’impresa al Today Show l’attore, non nuovo a simili ardimenti, ha dichiarato: “All’inizio ero più esaltato che nervoso, devo ...