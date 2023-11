Jared Leto si arrampica sull’Empire State Building ed è il primo a farlo legalmente

(Di venerdì 10 novembre 2023)si èto: è il, in una folle trovata pubblicitaria per promuovere il tour musicale dei 30 Seconds To Mars. Per promuovere l’imminente tour mondiale della band,ha deciso di scalare uno dei simboli più famosi del Paese, che si dà il caso sia il quarto grattacielo più alto di New York. Con un filmato accompagnato da un elicottero che mostra il suo atletismo da Peter Parker, l’attore e cantante ha celebrato il Seasons 2024 World Tour con l’impresa unica di essere ila scalare l’Empireis currently climbing the Empire ...

Jared Leto sull'Empire State Building di New York. Non come tutti i visitatori del mondo, ma a modo suo, nel modo in cui ha abituato tutti. Scalandolo dall'esterno. Il motivo è il lancio del tour. L'ultima follia di Jared Leto, frontman 51enne dei "Thirty Seconds to Mars", appassionato da sempre di sport estremi.