Jared Leto scala l’Empire State Building | l’impresa del premio Oscar per lanciare il tour della sua band VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 10 novembre 2023) Pubblicato il 10 Novembre, 2023 “Sono affascinato dal, l’attrazione numero uno al mondo, sin da quando ero bambino. Non so se fosse il Guinness World Record, King Kong, ma qualcosa in questa struttura iconica ha sempre catturato la mia immaginazione. Costruita in soli 13 brevi mesi, in una delle più grandi città del mondo è sempre stata per me un potente simbolo di tutte le possibilitàvita. Come molti di voi sanno, amo arrampicarmi. È una delle poche cose che mi allontana da alcune pressionivita e mi aiuta a trovare un po’ di libertà ed equanimità”. Così. Da qualche tempo, a volte, viene avvistato in varie parti del mondo intento are degli edifici, spesso anche a mani nude. I ...