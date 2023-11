Jannik Sinner | «Non voglio perdere nemmeno quando gioco a carte»

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il tennista italiano numero 4 al mondo si racconta a direttore di Sky Sport Federico Ferri, in attesa di vederlo domenica in campo alle Atp Finals di Torino

" Sarà stato il destino, ho scelto la cosa giusta ".si è raccontato in un lunga intervista concessa al direttore di Sky Sport, Federico Ferri, che è diventata "oltre il tennis -un anno dopo" , disponibile on demand. Dopo aver raggiunto la semifinale Wimbledon "s embra tutto scontato, ma non lo è ". Ancora: " Faccio tutte le cose che mi ...

Nitto Atp Finals, Jannik Sinner nel girone con Djokovic, Tsitsipas e Rune RaiNews

Atp Finals Torino, quando gioca Sinner: il programma del 12 e 13 novembre Corriere dello Sport

Il Master tennistico di fine anno sta catalizzando l’attenzione di appassionati e non e, chiaramente, la presenza di Jannik Sinner scalda i cuori del tifo italiano. L’altoatesino, visto l’esito del ...Dopo il nulla di fatto nel 2022, quest’anno ci presentiamo con un italiano qualificato e non con ruolo da comprimario: Jannik Sinner. Andiamo a vedere insieme il sorteggio dei gironi, i match e le ...