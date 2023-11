Jannik Sinner è pronto per le Nitto ATP Finals | «Mi sento bene | il finale di stagione è importantissimo»

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 novembre 2023)è il primo degli otto tennisti delleATPad essere arrivato a Torino. In attesa del primo match (il sorteggio ha stabilito che i suoi primi avversari saranno Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune), il campione italiano numero 4 al mondo ha sfidato i Carota Boys, i suoi più grandi fan, in un incontro organizzato da Lavazza, che già da qualche anno ha scelto il tennista italiano come brand ambassador e che più recentemente ha supportato i Carota Boys nel tifo in giro per il mondo. Un 2023 fantastico perDopo un anno da incorniciare, in cui si è guadagnato anche il quarto posto della classifica mondiale, perarriva forse uno degli impegni più importanti: leATP ...