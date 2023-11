Italia | i convocati di Spalletti | le scelte per le gare con Macedonia e Ucraina

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il CT Lucianoha diramato la lista dei 29per le partite dell’controdel Nord evalevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei. Prima convocazione in nazionale per Cambiaso della Juventus e Colpani del Monza. Ritornano in azzurro anche Calabria e Jorginho. Fra le assenze più pesanti quelle di Immobile e Udogie.Portieri: Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario Difensori: Acerbi, Bastoni, Buongiorno Calabria, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Toloi Centrocampisti: Barella, Bonaventura, Colpani, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli Attaccanti: Berardi, Chiesa, El Shaarawy, Kean, Politano, Raspadori, Scamacca Zaniolo L'articolo CalcioWeb.