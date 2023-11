Italia | Calabria torna in azzurro

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 10 novembre 2023) Luciano Spalletti, commissario tecnico della nazionalena, ha diramato le convocazioni in vista degli ultimi due match validi per le qualificazioni ad Euro 2024, rassegna che si svolgerà in Germania. Tra i 29 convocati c’è anche il ritorno indi Davide. Il capitano rossonero ritrova così la maglia della Nazionale, a distanza di più di un anno dall’ultima convocazione.ha giocato infatti la sua ultima partita inil 14 giugno 2022, a Mönchengladbach, in occasione del primo turno di UEFA Nations League. La sfida si chiuse con una netta sconfitta per l’, un 5-2 senza appello. In carriera il terzino rossonero ha collezionato fino a qui 50 presenze in nazionale, dall’Under 17 fino a quella maggiore, con anche un gol all’attivo. ...