Ita-Lufthansa | Bruxelles ora si mette di traverso L' accordo rischia di saltare per colpa di Macron

(Di venerdì 10 novembre 2023) La trattativa tra Ita eè in stallo. La Commissione europea infatti non ha ancora dato il via libera alla cessione della compagnia aerea ai tedeschi e ora il governo Meloni trema. La notifica - si legge su Il Sole 24 Ore - non é stata ancora presentata. Troppe le richieste di chiarimenti e dettagli da parte di. L'Europa non dà l'ok alla cessione e dopo aver presentato 600 quesiti non é ancora soddisfatta e continua a chiedere nuove documentazioni. Ma non é l'unico problema, l'Ue chiede anche tagli nei voli tedeschi. Circostanze che mettono a rischio la conclusione dell'. La cessione del 41% ai tedeschi atun aumento di capitale di 325 milioni sembrava cosa fatta ma adesso torna tutto in discussione.