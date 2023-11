Israele | Oms | “A Gaza muore un bambino ogni 10 minuti”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – ”In media, aviene ucciso undieci”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus riferendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione sanitaria nella Striscia di. “Sostenere gli operatori sanitari diè al centro del piano di risposta operativa dell’Oms” che, ha spiegato Tedros, ha partecipato al ”primo convoglio di aiuti entrato aattraverso il valico di Rafah il 21 ottobre”. Da quella data, ha aggiunto, ”abbiamo consegnato 63 tonnellate di attrezzature mediche specialistiche e forniture di cui gli operatori sanitari hanno bisogno per salvare vite umane, anche per gli ospedali a nord di. Ma questo non ...