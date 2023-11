Israele non occuperà o governerà Gaza dopo la guerra | dice Netanyahu

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 10 novembre 2023) Applicare ora il cessate il fuoco «sarebbe come arrendersi» perché l’obiettivo principale è sconfiggere Hamas, ma una volta terminata lanon cercherà di occupare o governare la Striscia di. Così il premier israeliano Benjaminha spiegato gli sviluppi dell’operazione militare che Gerusalemme sta compiendo in risposta al pogrom del 7 ottobre compiuto dal gruppo terrorista palestinese. Lo ha fatto in una intervista a Bret Baier sulla emittente americana di destra, Fox News. «Un cessate il fuoco significa arrendersi a Hamas, arrendersi alla vittoria dell’asse del terrore iraniano, quindi non ci sarà un cessate il fuoco senza il rilascio degli ostaggi israeliani».ha spiegato che negli ultimi tre giorni centoventimila palestinesi hanno lasciatoCity per andare nella ...