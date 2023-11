Israele | Jihad islamica pubblica filmato di 2 ostaggi | una 75enne in carrozzina e un 13enne | Netanyahu | se ci succede qualcosa è colpa tua - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 10 novembre 2023) In undiffuso dallasi vedono la 77enne Hannah Katzir e ilYagil Yaakov, entrambi tenuti come. Tutti e due sarebbero stati rapiti dal Kibbutz Nir Oz e prigionieri da 33 giorni. Le Brigate al-Quds hanno riferito di essere pronti a liberarli per ragioni "umanitarie