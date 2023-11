Israele-Hamas | la diretta | uccisa nipote del leader di Hamas

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il premier israeliano ribadisce il piano dell'esercito per la Striscia. Ma intanto da Washington arriva un avvertimento a Tel Aviv: "Poco tempo per l'offensiva"

Anna Frank , ritratta con la bandiera d'tra le mani, è stata praticamente cancellata , anzi ... Intatti il soldato terrorista die il bambino soldato di Gaza . Cosa aveva detto l'...

Fonte Israele: "Nessuna intesa per scambio ostaggi-detenuti Hamas" | Al Jazeera: bombe sugli sfollati, vittime TGCOM

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Fonti arabe annunciano un possibile scambio... Corriere della Sera

Dall’inizio della guerra a Gaza, i nemici di Israele hanno fatto a gara con minacce e fantasie di sterminio, e alcuni sono intervenuti attivamente per sostenere Hamas. Hezbollah, riconosciuta come ...Il sito di Al-Arabiya ha annunciato un accordo tra Hamas e Israele per il rilascio di donne e minori palestinesi detenuti dallo Stato ebraico in cambio di 100 ostaggi catturati il 7 ottobre scorso. La ...