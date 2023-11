Israele-Hamas | il piano di Netanyahu per Gaza

(Di venerdì 10 novembre 2023) Le dichiarazioni del premier a Fox News: "Penso che sia chiaro come deve essere il futuro, dobbiamo distruggeper il bene di tutti" Il futuro dinon include una permanenza prolungata dinella Striscia. Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjaminparlando della guerra controin un’intervista esclusiva con Fox News. “Penso che sia chiaro come deve essere il futuro dideve essere distrutta per il bene di tutti, per il bene della civiltà e per il bene dei palestinesi e degli israeliani”, ha sottolineato, ribadendo chenon “cerca di governare. Non cerchiamo di occupare, ma di dare a loro e a noi un futuro migliore. Ciò che vogliamo è una...

... come quasi tutti i Paesi del mondo, (compreso) ha sottoscritto tutte le successive ... Non sfugge cheusa come scudo per nascondersi ospedali e scuole e cittadini al di fuori del Diritto ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Netanyahu: «Israele non cerca né di governare né di occupare... Corriere della Sera

Guerra in Medio Oriente, soldati israeliani nel quartier generale di Hamas. Israele accetta pause di 4 ore og… La Stampa

Israele «non cercherà né di occupare né di governare Gaza». Lo ha detto ieri il premier Benjamin Netanyahu a Fox News, aggiungendo: «Dobbiamo distruggere Hamas per il bene dei palestinesi e degli ...Gaza, Crosetto: «Israele non è uno Stato come l'Italia o la Francia, ma è circondato da nemici e la sua possibilità di sopravvirere dipende dalla deterrenza che mette in atto: se fa paura sopravvive, ...