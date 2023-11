Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada | il debutto dell’hypercar da 3 milioni di euro – FOTO

(Di venerdì 10 novembre 2023) Da Milano a Sanremo: è stato questo il tragitto compiuto dal primo esemplarele della rinata. La6 LMH– fondamentalmente un’auto da corsa con targa e fanali – si è cimentata col traffico meneghino per poi imboccare l’autoe raggiungere lo splendido mare ligure, affrontando pure alcuni suggestivi percorsi dell’entroterra. Questa hypercar, che ha un abitacolo monoposto, deriva direttamente dalla versione “Competizione” della6 LMH, con cui il brand italiano parteciperà al Mondiale Endurance nel 2024. La “” sarà invece realizzata in appena 12 unità.assicura che la vettura “conserva tutte le caratteristiche del bolide da corsa ma è stata ...

aveva sede a Milano, punto di riferimento per le lussuose, ma ha lavorato anche per Lancia e Alfa Romeo, le sue vetture erano riconoscibili per i toni e gli stilemi decisi, che non ...

