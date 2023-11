Islam | la piaga delle nozze forzate che le femministe non vedono

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nei giorni in cui si ricordava l’omicidio di Saman Abbas, per via della seconda sessione della testimonianza del fratello al processo, si è consumata una tragedia che ha riacceso l’ombra del matrimonio combinato. Si tratta di Mithila, la quindicenne che, lunedì 30 ottobre, poco prima di cena, si è affacciata dal terzo piano, a 10 metri dal suolo, con un solo obiettivo: farla finita. Morendo dopo tre giorni di agonia. La ragazza viveva coi genitori, il fratello e la famiglia della sorella, sposata e con due bambini, in una palazzina in via Capodistria. Un gesto estremo, commesso senza lasciare nessun biglietto, nessun post sui social ma le parole di un’assistente sociale hanno iniziato a far luce sulla tragedia: “Era preoccupatissima perché i genitori, musulmani, la volevano portare in Bangladesh per tre mesi. Aveva paura di non terminare l’anno scolastico». Ma non è finita qui, secondo ...